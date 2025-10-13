Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte

ALF Araştırma, olası bir genel (milletvekili) seçimde vatandaşların oy tercihlerine ilişkin bir araştırma yaptı. 6 ile 9 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette, vatandaşlara "Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP YİNE ÖNDE

Yapılan araştırmanın sonucunda, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerin ardından yapılan anketlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi bu ankette de CHP birinci parti olarak çıktı.

Katılımcıların yüzde 33,1’i CHP’ye oy vereceğini ifade ederken yüzde 30,6’sı ise AKP’ye oy vereceğini belirtti.

DEM PARTİ'NİN OYUNUN YÜKSELTMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise, oy oranı genellikle yüzde 7 çıkan DEM Parti'nin oyunu yüzde 9,1'e çıkardığı kaydedildi.

Uzmanlar tarafından DEM Parti'nin, özellikle Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni süreçle beraber oyunu artırdığı değerlendirildi.

Aynı ankette Cumhur'un diğer ortağı MHP yüzde 8,5 oy alırken, İYİ Parti'nin yüzde 4,1'de kalması dikkat çekti.

İŞTE ANKET SONUCUNUN TAMAMI!

Anket sonuçları şu şekilde:

- CHP: Yüzde 33,1

- AKP: Yüzde 30,6

- DEM Parti: Yüzde 9,1

- MHP: Yüzde 8,5

- Zafer Partisi: Yüzde 4,4

- İYİ Parti: Yüzde 4,1

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3

- Anahtar Parti: 1,8

- Türkiye İşçi Partisi: 0,9

- Diğer partiler: Yüzde 4,2