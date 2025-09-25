İstanbul'da dev asayiş operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltında!

Yayınlanma:
İstanbul genelinde düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulamasında 903 şüpheli gözaltına alındı, binlerce araç ve iş yeri denetlendi.

İstanbul genelinde asayişin sağlanmasına yönelik düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulamasında 903 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 23 Eylül Salı günü gerçekleştirilen denetimler, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada, 1397 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Denetime bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise 1292 personel saat 22.00-23.59 arasında umuma açık alanlarda denetim yaptı.

Uygulamalarda 350 binden fazla kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 461 kişi dahil toplam 903 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 40 fişek, 1104 gram uyuşturucu ve 291 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 322 iş yeri kontrol edilirken, trafik denetimlerinde 43 binin üzerinde araç incelendi ve toplam 1 milyon 85 bin lira ceza kesildi. Emniyet yetkilileri, İstanbul’un huzuru için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

