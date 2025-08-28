İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan duyuruda, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah saat 05:45’ten törenin sona ermesine kadar Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan yolların araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) hem gidiş hem de geliş yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

D 100 Kuzey ve Güney yönlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) girişler kapatılacak.

Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi'ne girişler kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak.

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için belirlenen alternatif yollar ise şunlar:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D 100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Türkiye
Milyarder iş adamının kızı Defne Akçakayalıoğlu ABD'de hayatını kaybetti
Milyarder iş adamının kızı Defne Akçakayalıoğlu ABD'de hayatını kaybetti
Ataşehir’de korkunç olay: 13 yaşındaki çocuğun koluna demir saplandı
Ataşehir’de korkunç olay: 13 yaşındaki çocuğun koluna demir saplandı