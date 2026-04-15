İstanbul'da bir gecede bin 149 kişiye gözaltı!

İstanbul'da bir gecede bin 149 kişiye gözaltı!
İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” denetimlerinde bir gecede 1149 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde, bir gecede toplam 1149 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında aranan 600 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan ve “Huzur İstanbul” adı verilen denetimler iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada akşam saatlerinde şehrin birçok noktasında sabit yol kontrolleri yapılırken, ikinci aşamada umuma açık alanlar ve işletmeler denetlendi.

Çalışmalara yüzlerce polis personelinin yanı sıra hava ve deniz unsurları da destek verdi. Uygulama boyunca yüz binlerce kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Denetimlerde ayrıca ruhsatsız silahlar, mühimmat ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ekiplerce muhafaza altına alındı.

Trafik ekiplerinin de dahil olduğu çalışmalarda on binlerce araç kontrol edildi; kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası uygulanırken bazı araçlar trafikten men edildi. Toplamda milyonlarca lira tutarında trafik cezası kesildiği ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

