Saat 08:00 itibarıyla başladı! İstanbul'un 32 ilçesinde elektrikler kesiliyor
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Nisan 2026 Salı günü İstanbul’un 32 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İSKİ duyurdu: Kesintiler 6 saati bulacak!
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy - Haraççı & Karlıbayır
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Haraççı Mah., ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BERKSU, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖÇMENKENT, GİRAY, HARAÇÇI, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN Sk. / Karlıbayır Mah., SEMA Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: KUTLAY, SARKAÇ, ÖNCÜ, ÇİĞDEM, IHLAMUR, MOR MENEKŞE, TİMUR, ATATÜRK, BAHÇEM, MİMAR SİNAN
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar - Yeşilkent
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Yeşilkent Mah., G-201, G-202, G-21, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-598, G-599, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, TEVFİK FİKRET Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar - 15 Temmuz
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 15 Temmuz Mah., 1475., 1476., 1479., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., CAMİ YOLU Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar - Hürriyet
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Hürriyet Mah., 130., MENDERES Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler - Hürriyet
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Hürriyet Mah., ALTIN, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler - Yenibosna Merkez
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Yenibosna Merkez Mah., 29 EKİM Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Bahçelievler (1. Bildirim)
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Bahçelievler Mah., BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Bahçelievler (2. Bildirim)
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Bahçelievler Mah., MEHMETÇİK Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Soğanlı
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Soğanlı Mah., GÜZELTEPE, KOCATEPE Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler - Bahçelievler (3. Bildirim)
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Bahçelievler Mah., ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, ŞEHİTLERİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAKIRKÖY - Kartaltepe Mah. ve Yenimahalle Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Alemdarlar, Avcı, Buhar, Filiz, Gülbeşeker, Hulusi Demirelli, Kartaltepe, Koşuyolu, Park Önü, Rıfkı Işık, Sami Ayanoğlu, Saraçoğlu, Çiçekdağlı, Şanlı Asker Sk. / 10 Temmuz Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAKIRKÖY - Ataköy 2-5-6. Kısım Mah., Kartaltepe Mah., Yeşilköy Mah. ve Şenlikköy Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat
Konum: 19 Mayıs Sk. / Terakki Sk. / Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu, Özgen Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAKIRKÖY - Yeşilköy Mah. ve Yeşilyurt Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Pembe Menekşe, Saadetli, Serbesti, Çiçek, İrfaniye, Fener, Abidin Dino, Erguvan, Eski Havaalanı, Gülibrişim Sk. / Başak, Ekin, Eski PTT, Fener, Orkide, Sipahioğlu, Yeşilyurt İstasyon Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAŞAKŞEHİR - Bahçeşehir 1. Kısım Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 12:30 - Süre: 3 Saat 30 Dakika
Konum: Fırat Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEŞİKTAŞ - Sinanpaşa Mah. ve Türkali Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Şair Nedim Sk. / Dizi, Hattat Tahsin, Şair Nedim Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BEŞİKTAŞ - Vişnezade Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Dibekçi, Enis Akaygen, Enis Akaygen Kuyu Çıkmazı, Enis Akaygen Çıkmazı, Hacı Halit Arsa, Hacı Halit Bey, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Refik Osman Top, Servirevan Çıkmazı, Setbaşı, Süleyman Seba, Vişneli Tekke, Vişnezade Cami, Çatlakçeşme, Çekirdek, Çeşme Meydanı, Özgür, Şair Nedim, Şenlikdede Dere Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BEŞİKTAŞ - Konaklar Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Mimoza, Org. İzzettin Aksalur, Oyak Sitesi Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Nazlı, Karagöz, Terazi, Sanal, Maral, Hacer Çıkmazı, İpek, Zafertepe, Konca, Kürşad, Yurtsever, Hülagü, Kavaklı Çıkmazı, Tomarza, Hilay Çıkmazı, Perçemli Kız, Eti, Otağtepe, Garpli
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 27., 29., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 8., Harman Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 2. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYOĞLU - Örnektepe Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Etibank, Fatih, Kervansaray, Kervansaray Çıkmazı, Menekşe, Mevlana, Sivaseli, Yeni Ufuk, Zümrüttaşı, Şahadet Camii Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - Cihangir Mah. / Katipmustafa Çelebi Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: Aslan Yatağı, Cihangir, Dr. Mehmet Öz, Güneşli, Sıraselviler, Soğancı Sk., Büyük Parmakkapı, Billurcu, Hocazade, Sıraselviler Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
BÜYÜKÇEKMECE - Ahmediye Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Ahmediye-Bahşayiş, Çatalca Yolu Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇATALCA - Yalıköy Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: 29 Ekim, Aksuna, Baran, Buket, Bulut Çıkmazı, Buluş Çıkmazı, Burak Çıkmazı, Burcu, Burhan, Burma, Burç, Burçin, Buse, Büyük Önder Mustafa Kemal, Cafer, Canay, Canaydın Çıkmazı, Canberk, Candan, Dere Yanı, DSİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ÇATALCA - Yalıköy Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Düz, Göl Yanı, Göl Yolu, Istıranca, Kayalık, Kestane, Kışla Yolu, Kuzuldere, Okay, Podima Evleri, Seyhan, Süleyman Darcan, Tevhid, Yalıköy, Yelken, Yeşilbağ, Yosun, Yukarı Bağlar, Çankaya, Çatalmeşe, Çilingoz, Öğretmen Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ÇATALCA - Dağyenice Mah. / Kestanelik Mah. / Çanakça Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Akın Başoğlu Çıkmazı Sk., Mihrimah, Akboğa, Akgül Çıkmazı, Akkan Çıkmazı, Ambarlı, Ayşen, Aşık Çıkmazı, Bahçeli, Balcılar, Baraka, Büyük Önder Atatürk, Ekol Çıkmazı, Esen Çıkmazı, Ferhathoca Çıkmazı, Galip Hoca, Güngör, Güvercin Çıkmazı, Güverte Çıkmazı, Güzin Çıkmazı Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ÇATALCA - Çanakça Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Hafız Ömer, Haldun Çıkmazı, Halim Akyel Çıkmazı, Havruz, Höyükler, Hüdayi, Hümeyra, Hüner Çıkmazı, Karacaköy, Kiraz Çıkmazı, Okul, Peri Çıkmazı, Piren, Rıhtım, Safran, Songül Çıkmazı, Stad, Taş Çıkmazı, Uysal, Uyum, Vuslat, Yanık Alay, Yankı Çıkmazı, Yolaçan, Zerda, Çamsakızı Çıkmazı, Çanakçı Dede, Çınar, İbrahimçavuş Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ÇATALCA - Akalan Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Cahid, Demokrasi, Fikir Çıkmazı, Filyos Çıkmazı, Karaçukur Çıkmazı, Mustafa Kemal, Ocaklar, Yardım, Yediveren, Çıra, İstiklal Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ÇATALCA - Kalfa Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Aycihan, Başakköy, Berk, Dağyenice, Emsal, Eroğlu, Esengül, Garipler Çıkmazı, Hoşgörü Çıkmazı, Hoşnut Çıkmazı, Hoşseda, Hicran Çıkmazı, Himmet Çıkmazı, Hitit Çıkmazı, Hizmet Çıkmazı, Mezarlık, Nesrin Çıkmazı, Osmanlı, Rahman, Sadegül, Türbe, Yonca, Üzüm, Şamdan Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ÇATALCA - Kaleiçi Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Kaleiçi Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ÇATALCA - Bahşayiş Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Aksaray, Atabey, Cemahir, Dağ Çileği, Feyzullah, Kuruçeşme, Sütçü Pınar, Çamlıktepe, Çanakkale, Çağribey, Çınarlar, Çotanak, Çiçektepe, İzzettin Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Çekmeköy - ILGIN
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: ILGIN
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Çekmeköy - KADİR OVA
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:30 - 13:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: KADİR OVA
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Çekmeköy - BEYKOZ
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 15:00 - 15:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: BEYKOZ
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENLER - FATİH Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: FATİH Mah., 219., 235., 237., 241., 263., 264., 265., ANAFARTALAR Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ESENLER - TURGUT REİS Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: TURGUT REİS Mah., 440., 444., 445. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ESENLER - KEMER Mah. / NAMIK KEMAL Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: KEMER Mah., 940., KEMER Sk. / NAMIK KEMAL Mah., 2. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENYURT - BALIKYOLU Mah. / SULTANİYE Mah. / YUNUS EMRE Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: BALIKYOLU Mah., 421., 425., 426., 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., BALİNA, CEYLAN, YONCA Sk. / SULTANİYE Mah., 322. Sk. / YUNUS EMRE Mah., 374., 379., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 389., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., 445., 447., 448., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENYURT - İNÖNÜ Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: İNÖNÜ Mah., 371., 374., 412., 413., 414., 417., 423., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ESENYURT - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: YEŞİLKENT Mah., 1953. Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ
EYÜPSULTAN - GÖKTÜRK MERKEZ Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: GÖKTÜRK MERKEZ Mah. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH - HIRKA-İ ŞERİF Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: HIRKA-İ ŞERİF Mah., AHŞAP MİNARE, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, KABAKULAK, NAKKAŞ LEVNİ, İZZETAĞA Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
FATİH - CANKURTARAN Mah. / HOCAPAŞA Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: CANKURTARAN Mah., TAYAHATUN Sk. / HOCAPAŞA Mah., DARÜSSAADE, EBUSSUUD, ERDOĞAN, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
FATİH - AKŞEMSETTİN Mah. / HIRKA-İ ŞERİF Mah.
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: AKŞEMSETTİN Mah., BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM Sk. / HIRKA-İ ŞERİF Mah., MÜTERCİM ASIM Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
FATİH - ALİ KUŞÇU ve ATİKALİ Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: ALİ KUŞÇU Mah., BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, FATİH, HAFIZPAŞA, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA Sk. / ATİKALİ Mah., BAKKALZADE, FATİH, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİOSMANPAŞA - KARAYOLLARI Mahallesi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: KARAYOLLARI Mah., 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 617., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - FEVZİ ÇAKMAK, HÜRRİYET, YENİ MAHALLE ve ŞEMSİPAŞA Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 saat
Konum: FEVZİ ÇAKMAK Mah., 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, ŞAKİR ZÜMRE Sk. / HÜRRİYET Mah., 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE Sk. / YENİ MAHALLE Mah., 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK Sk. / ŞEMSİPAŞA Mah., ŞAKİR ZÜMRE Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - SARIGÖL ve YENİDOĞAN Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: SARIGÖL Mah., 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, SEVEN Sk. / YENİDOĞAN Mah., 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET ve YENİ MAHALLE Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 saat
Konum: HÜRRİYET Mah., PAŞAÇAYIRI Sk. / YENİ MAHALLE Mah., 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, YENİMAHALLE Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika
Konum: MUSTAFA MAZHARBEY, GAYE, SALDIRAY, MUTLU, CAMTEPE, YILDIRAY
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kadıköy
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 Saat
Konum: BABACAN, ABDİBEY, POYRAZ, HIZIRBEY, ÇİFTLİKİÇİ, DURU, AKPINAR, OTANTİK, KEHRİBAR, SERDAR, İLHAM, BÜLBÜL, AKÇAY, ÖZBEY
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAĞITHANE - MEHMET AKİF ERSOY Mahallesi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: MEHMET AKİF ERSOY Mah., BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, EDA, ELİBOL, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - ÇELİKTEPE Mahallesi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: ÇELİKTEPE Mah., ALDEMİR, KARAHİSAR, KORKUT, KUBİLAY, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
KAĞITHANE - ORTABAYIR Mahallesi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: ORTABAYIR Mah., AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, OLTU, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
KAĞITHANE - ORTABAYIR ve ÇELİKTEPE Mahalleleri
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: ORTABAYIR Mah., BACADİBİ Sk. / ÇELİKTEPE Mah., CENGİZ, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, HAN, HAYAT, KAHRAMANLAR, KARAHİSAR, KUBİLAY, İMALAT, ŞAİRANE Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Kartal
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
Konum: Sanayi, Dağ, Kaplan, Haşmet, Sarıçimen, Buse, Boztepe, Oylum, Ayça, Rüştiye, Tophane, Fahri Korutürk, Umut Daştan, Sevilen, Saray, Kerpiç, Topçamlar, Yöre, Batı, Saraç, Ayabakan
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
İstanbul, Kartal
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
Konum: Sanatkarlar
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE - Cumhuriyet Mah., Sultan Murat Mah., Yeni Mahalle Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 11:00 – 14:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Kazım Karabekir, İnönü Sk. / 2. Kanarya, 6. Menekşe, Serbest, Sultan Murat Sk. / İnönü Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
KÜÇÜKÇEKMECE - Gültepe Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 1. Yayla, 1. Çapraz, Şaşkın Bakkal Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik - Dedepaşa
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
Konum: Dedepaşa Caddesi/Sokağı
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Sancaktepe
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: FIRAT, CEYLAN, KARAYEL, BULUT
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İstanbul, Sancaktepe
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: FIRAT, EKİN
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIYER - Zekeriyaköy Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Zekeriyaköy Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - Fatih Sultan Mehmet Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:30 – 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Asude, Bahçe, Berivan, Bilgi, Dolambaç Çıkmazı, Dostane Çıkmazı, Duru Çıkmazı, Dönemeç Çıkmazı, Dönüşüm, Güley, Papağan Çıkmazı, Öncü, Ören, Örnek, Öykü Çıkmazı Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SİLİVRİ - Alibey Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Adak, Akgün Silivrili, Atılgan, Başkomutan, Doktor Şemsettinbey, Göksel, Gürbüz, Gürtepe, Hasan Tüfekçioğlu, Hastane, Karamustafa, Kızıl, Kuyu, Nadir Ergür, Recepkaptan, Turgut Özal, Yusuf Çoğal, Zikri Memiş, Çayır, Çağlar, Çetin, Çukur Çeşme, İsmail Öztunca Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SİLİVRİ - Büyük Çavuşlu Mah., Mimar Sinan Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Girgin Sk. / Belkıs Hanım, Beyazevler, Beyazıt, Bora, Burak, Damla, Ebru Ela, Ege, Elmasağa, Fethi Altıntaş, Halkevi, Haseski, Korkmaz Çıkmazı, Köstemir, Mimar Sinan, Nadide, Nil, Oruçgazi, Profesör Muammer Aksoy, Sırat, Süleyman Girgin, Tüten, Yasin, Yay, Yetkin, Yıldıran, Çığ, Özmen, İnönü, Şarkı Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - Yolçatı Mah., Çeltik Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Değerli Sk. / Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika
Konum: HAYAT, ALTIN, DUMLUPINAR, RAHMAN, ŞANLIURFA, EYÜP SULTAN, FATİH, HAMZA, DEVELİ, BENEKLİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANGAZİ - İsmetpaşa Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 111., 129., 134., 135., 137., 138., 139., 140., 52., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., Eski Edirne Asfaltı, Ordu Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİLE
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:00 - 13:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: ŞEBNEM, 7 EKİM
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞİLE
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 14:00 - 14:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: GÜRGEN ÇIKMAZI, HÜLYA, HERCAİ, GÜLHAN, YAZGÜLÜ, GÜNDÜZ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞİLE
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 16:00 - 17:15 - Süre: 1 Saat 15 Dakika
Konum: YEŞİL, ÜSKÜDAR, EMEK, YAĞIZ, TUNA, HAMAMDERE, MÜJDE, CUMHURİYET, SANAT, DERGAH, ŞENGÜL, OSMANKÖY
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİŞLİ - Esentepe Mah.
Tarih: 14.04.2026 (Salı)
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Atom, Bahar, Dede Korkut, Dereboyu, Ecza, Feza, Kardeşler, Kır Gülü, Köprülü Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat
Konum: YEŞİLTEPE, GEÇİT, AY, TRAFO
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Üsküdar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
Konum: LİBADİYE, KAĞITÇIBAŞI, GÜRGEN, NEŞETBEY, FATİH SULTAN MEHMET, BAHÇE
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.