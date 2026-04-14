Saat 08:00 itibarıyla başladı! İstanbul'un 32 ilçesinde elektrikler kesiliyor

Bugün İstanbul’da planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar da açıklandı.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14 Nisan 2026 Salı günü İstanbul’un 32 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

İSKİ duyurdu: Kesintiler 6 saati bulacak!İSKİ duyurdu: Kesintiler 6 saati bulacak!

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arnavutköy - Haraççı & Karlıbayır

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Haraççı Mah., ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BERKSU, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖÇMENKENT, GİRAY, HARAÇÇI, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN Sk. / Karlıbayır Mah., SEMA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ataşehir

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KUTLAY, SARKAÇ, ÖNCÜ, ÇİĞDEM, IHLAMUR, MOR MENEKŞE, TİMUR, ATATÜRK, BAHÇEM, MİMAR SİNAN

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avcılar - Yeşilkent

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yeşilkent Mah., G-201, G-202, G-21, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-598, G-599, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, TEVFİK FİKRET Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bağcılar - 15 Temmuz

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 15 Temmuz Mah., 1475., 1476., 1479., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., CAMİ YOLU Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Bağcılar - Hürriyet

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Hürriyet Mah., 130., MENDERES Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler - Hürriyet

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Hürriyet Mah., ALTIN, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Bahçelievler - Yenibosna Merkez

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yenibosna Merkez Mah., 29 EKİM Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler - Bahçelievler (1. Bildirim)

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Bahçelievler Mah., BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler - Bahçelievler (2. Bildirim)

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Bahçelievler Mah., MEHMETÇİK Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler - Soğanlı

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Soğanlı Mah., GÜZELTEPE, KOCATEPE Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Bahçelievler - Bahçelievler (3. Bildirim)

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Bahçelievler Mah., ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, ŞEHİTLERİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAKIRKÖY - Kartaltepe Mah. ve Yenimahalle Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Alemdarlar, Avcı, Buhar, Filiz, Gülbeşeker, Hulusi Demirelli, Kartaltepe, Koşuyolu, Park Önü, Rıfkı Işık, Sami Ayanoğlu, Saraçoğlu, Çiçekdağlı, Şanlı Asker Sk. / 10 Temmuz Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAKIRKÖY - Ataköy 2-5-6. Kısım Mah., Kartaltepe Mah., Yeşilköy Mah. ve Şenlikköy Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: 19 Mayıs Sk. / Terakki Sk. / Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu, Özgen Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAKIRKÖY - Yeşilköy Mah. ve Yeşilyurt Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Ahmet Taner Kışlalı, Anafartalar, Baharistan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Gülibrişim, Havacı Muzaffer Erdönmez, Pembe Menekşe, Saadetli, Serbesti, Çiçek, İrfaniye, Fener, Abidin Dino, Erguvan, Eski Havaalanı, Gülibrişim Sk. / Başak, Ekin, Eski PTT, Fener, Orkide, Sipahioğlu, Yeşilyurt İstasyon Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAŞAKŞEHİR - Bahçeşehir 1. Kısım Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 12:30 - Süre: 3 Saat 30 Dakika

  • Konum: Fırat Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEŞİKTAŞ - Sinanpaşa Mah. ve Türkali Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Şair Nedim Sk. / Dizi, Hattat Tahsin, Şair Nedim Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BEŞİKTAŞ - Vişnezade Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Dibekçi, Enis Akaygen, Enis Akaygen Kuyu Çıkmazı, Enis Akaygen Çıkmazı, Hacı Halit Arsa, Hacı Halit Bey, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Refik Osman Top, Servirevan Çıkmazı, Setbaşı, Süleyman Seba, Vişneli Tekke, Vişnezade Cami, Çatlakçeşme, Çekirdek, Çeşme Meydanı, Özgür, Şair Nedim, Şenlikdede Dere Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BEŞİKTAŞ - Konaklar Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Mimoza, Org. İzzettin Aksalur, Oyak Sitesi Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beykoz

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Nazlı, Karagöz, Terazi, Sanal, Maral, Hacer Çıkmazı, İpek, Zafertepe, Konca, Kürşad, Yurtsever, Hülagü, Kavaklı Çıkmazı, Tomarza, Hilay Çıkmazı, Perçemli Kız, Eti, Otağtepe, Garpli

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 27., 29., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 8., Harman Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 2. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYOĞLU - Örnektepe Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Etibank, Fatih, Kervansaray, Kervansaray Çıkmazı, Menekşe, Mevlana, Sivaseli, Yeni Ufuk, Zümrüttaşı, Şahadet Camii Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYOĞLU - Cihangir Mah. / Katipmustafa Çelebi Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Aslan Yatağı, Cihangir, Dr. Mehmet Öz, Güneşli, Sıraselviler, Soğancı Sk., Büyük Parmakkapı, Billurcu, Hocazade, Sıraselviler Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

BÜYÜKÇEKMECE - Ahmediye Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Ahmediye-Bahşayiş, Çatalca Yolu Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇATALCA - Yalıköy Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: 29 Ekim, Aksuna, Baran, Buket, Bulut Çıkmazı, Buluş Çıkmazı, Burak Çıkmazı, Burcu, Burhan, Burma, Burç, Burçin, Buse, Büyük Önder Mustafa Kemal, Cafer, Canay, Canaydın Çıkmazı, Canberk, Candan, Dere Yanı, DSİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ÇATALCA - Yalıköy Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Düz, Göl Yanı, Göl Yolu, Istıranca, Kayalık, Kestane, Kışla Yolu, Kuzuldere, Okay, Podima Evleri, Seyhan, Süleyman Darcan, Tevhid, Yalıköy, Yelken, Yeşilbağ, Yosun, Yukarı Bağlar, Çankaya, Çatalmeşe, Çilingoz, Öğretmen Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ÇATALCA - Dağyenice Mah. / Kestanelik Mah. / Çanakça Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Akın Başoğlu Çıkmazı Sk., Mihrimah, Akboğa, Akgül Çıkmazı, Akkan Çıkmazı, Ambarlı, Ayşen, Aşık Çıkmazı, Bahçeli, Balcılar, Baraka, Büyük Önder Atatürk, Ekol Çıkmazı, Esen Çıkmazı, Ferhathoca Çıkmazı, Galip Hoca, Güngör, Güvercin Çıkmazı, Güverte Çıkmazı, Güzin Çıkmazı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ÇATALCA - Çanakça Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Hafız Ömer, Haldun Çıkmazı, Halim Akyel Çıkmazı, Havruz, Höyükler, Hüdayi, Hümeyra, Hüner Çıkmazı, Karacaköy, Kiraz Çıkmazı, Okul, Peri Çıkmazı, Piren, Rıhtım, Safran, Songül Çıkmazı, Stad, Taş Çıkmazı, Uysal, Uyum, Vuslat, Yanık Alay, Yankı Çıkmazı, Yolaçan, Zerda, Çamsakızı Çıkmazı, Çanakçı Dede, Çınar, İbrahimçavuş Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ÇATALCA - Akalan Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Cahid, Demokrasi, Fikir Çıkmazı, Filyos Çıkmazı, Karaçukur Çıkmazı, Mustafa Kemal, Ocaklar, Yardım, Yediveren, Çıra, İstiklal Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ÇATALCA - Kalfa Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Aycihan, Başakköy, Berk, Dağyenice, Emsal, Eroğlu, Esengül, Garipler Çıkmazı, Hoşgörü Çıkmazı, Hoşnut Çıkmazı, Hoşseda, Hicran Çıkmazı, Himmet Çıkmazı, Hitit Çıkmazı, Hizmet Çıkmazı, Mezarlık, Nesrin Çıkmazı, Osmanlı, Rahman, Sadegül, Türbe, Yonca, Üzüm, Şamdan Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ÇATALCA - Kaleiçi Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Kaleiçi Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ÇATALCA - Bahşayiş Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Aksaray, Atabey, Cemahir, Dağ Çileği, Feyzullah, Kuruçeşme, Sütçü Pınar, Çamlıktepe, Çanakkale, Çağribey, Çınarlar, Çotanak, Çiçektepe, İzzettin Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Çekmeköy - ILGIN

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: ILGIN

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

İstanbul, Çekmeköy - KADİR OVA

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:30 - 13:00 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: KADİR OVA

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

İstanbul, Çekmeköy - BEYKOZ

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 15:00 - 15:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: BEYKOZ

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER - FATİH Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: FATİH Mah., 219., 235., 237., 241., 263., 264., 265., ANAFARTALAR Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ESENLER - TURGUT REİS Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: TURGUT REİS Mah., 440., 444., 445. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ESENLER - KEMER Mah. / NAMIK KEMAL Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: KEMER Mah., 940., KEMER Sk. / NAMIK KEMAL Mah., 2. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENYURT - BALIKYOLU Mah. / SULTANİYE Mah. / YUNUS EMRE Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: BALIKYOLU Mah., 421., 425., 426., 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., BALİNA, CEYLAN, YONCA Sk. / SULTANİYE Mah., 322. Sk. / YUNUS EMRE Mah., 374., 379., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 389., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., 445., 447., 448., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT - İNÖNÜ Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: İNÖNÜ Mah., 371., 374., 412., 413., 414., 417., 423., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ESENYURT - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: YEŞİLKENT Mah., 1953. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ

EYÜPSULTAN - GÖKTÜRK MERKEZ Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: GÖKTÜRK MERKEZ Mah. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH - HIRKA-İ ŞERİF Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: HIRKA-İ ŞERİF Mah., AHŞAP MİNARE, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, KABAKULAK, NAKKAŞ LEVNİ, İZZETAĞA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

FATİH - CANKURTARAN Mah. / HOCAPAŞA Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: CANKURTARAN Mah., TAYAHATUN Sk. / HOCAPAŞA Mah., DARÜSSAADE, EBUSSUUD, ERDOĞAN, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

FATİH - AKŞEMSETTİN Mah. / HIRKA-İ ŞERİF Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: AKŞEMSETTİN Mah., BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM Sk. / HIRKA-İ ŞERİF Mah., MÜTERCİM ASIM Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

FATİH - ALİ KUŞÇU ve ATİKALİ Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: ALİ KUŞÇU Mah., BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, FATİH, HAFIZPAŞA, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA Sk. / ATİKALİ Mah., BAKKALZADE, FATİH, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GAZİOSMANPAŞA - KARAYOLLARI Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika

  • Konum: KARAYOLLARI Mah., 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 617., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - FEVZİ ÇAKMAK, HÜRRİYET, YENİ MAHALLE ve ŞEMSİPAŞA Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: FEVZİ ÇAKMAK Mah., 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, ŞAKİR ZÜMRE Sk. / HÜRRİYET Mah., 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE Sk. / YENİ MAHALLE Mah., 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK Sk. / ŞEMSİPAŞA Mah., ŞAKİR ZÜMRE Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - SARIGÖL ve YENİDOĞAN Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: SARIGÖL Mah., 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, SEVEN Sk. / YENİDOĞAN Mah., 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET ve YENİ MAHALLE Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: HÜRRİYET Mah., PAŞAÇAYIRI Sk. / YENİ MAHALLE Mah., 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, YENİMAHALLE Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika

  • Konum: MUSTAFA MAZHARBEY, GAYE, SALDIRAY, MUTLU, CAMTEPE, YILDIRAY

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kadıköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: BABACAN, ABDİBEY, POYRAZ, HIZIRBEY, ÇİFTLİKİÇİ, DURU, AKPINAR, OTANTİK, KEHRİBAR, SERDAR, İLHAM, BÜLBÜL, AKÇAY, ÖZBEY

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAĞITHANE - MEHMET AKİF ERSOY Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: MEHMET AKİF ERSOY Mah., BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, EDA, ELİBOL, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - ÇELİKTEPE Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: ÇELİKTEPE Mah., ALDEMİR, KARAHİSAR, KORKUT, KUBİLAY, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

KAĞITHANE - ORTABAYIR Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: ORTABAYIR Mah., AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, OLTU, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

KAĞITHANE - ORTABAYIR ve ÇELİKTEPE Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: ORTABAYIR Mah., BACADİBİ Sk. / ÇELİKTEPE Mah., CENGİZ, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, HAN, HAYAT, KAHRAMANLAR, KARAHİSAR, KUBİLAY, İMALAT, ŞAİRANE Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Kartal

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika

  • Konum: Sanayi, Dağ, Kaplan, Haşmet, Sarıçimen, Buse, Boztepe, Oylum, Ayça, Rüştiye, Tophane, Fahri Korutürk, Umut Daştan, Sevilen, Saray, Kerpiç, Topçamlar, Yöre, Batı, Saraç, Ayabakan

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

İstanbul, Kartal

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Sanatkarlar

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE - Cumhuriyet Mah., Sultan Murat Mah., Yeni Mahalle Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 11:00 – 14:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Kazım Karabekir, İnönü Sk. / 2. Kanarya, 6. Menekşe, Serbest, Sultan Murat Sk. / İnönü Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE - Gültepe Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1. Yayla, 1. Çapraz, Şaşkın Bakkal Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik - Dedepaşa

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat

  • Konum: Dedepaşa Caddesi/Sokağı

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

14 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Sancaktepe

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: FIRAT, CEYLAN, KARAYEL, BULUT

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İstanbul, Sancaktepe

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: FIRAT, EKİN

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIYER - Zekeriyaköy Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Zekeriyaköy Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - Fatih Sultan Mehmet Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:30 – 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Asude, Bahçe, Berivan, Bilgi, Dolambaç Çıkmazı, Dostane Çıkmazı, Duru Çıkmazı, Dönemeç Çıkmazı, Dönüşüm, Güley, Papağan Çıkmazı, Öncü, Ören, Örnek, Öykü Çıkmazı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SİLİVRİ - Alibey Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Adak, Akgün Silivrili, Atılgan, Başkomutan, Doktor Şemsettinbey, Göksel, Gürbüz, Gürtepe, Hasan Tüfekçioğlu, Hastane, Karamustafa, Kızıl, Kuyu, Nadir Ergür, Recepkaptan, Turgut Özal, Yusuf Çoğal, Zikri Memiş, Çayır, Çağlar, Çetin, Çukur Çeşme, İsmail Öztunca Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SİLİVRİ - Büyük Çavuşlu Mah., Mimar Sinan Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Girgin Sk. / Belkıs Hanım, Beyazevler, Beyazıt, Bora, Burak, Damla, Ebru Ela, Ege, Elmasağa, Fethi Altıntaş, Halkevi, Haseski, Korkmaz Çıkmazı, Köstemir, Mimar Sinan, Nadide, Nil, Oruçgazi, Profesör Muammer Aksoy, Sırat, Süleyman Girgin, Tüten, Yasin, Yay, Yetkin, Yıldıran, Çığ, Özmen, İnönü, Şarkı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - Yolçatı Mah., Çeltik Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Değerli Sk. / Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sultanbeyli

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika

  • Konum: HAYAT, ALTIN, DUMLUPINAR, RAHMAN, ŞANLIURFA, EYÜP SULTAN, FATİH, HAMZA, DEVELİ, BENEKLİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ - İsmetpaşa Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 111., 129., 134., 135., 137., 138., 139., 140., 52., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., Eski Edirne Asfaltı, Ordu Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİLE

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:00 - 13:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: ŞEBNEM, 7 EKİM

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

ŞİLE

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 14:00 - 14:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: GÜRGEN ÇIKMAZI, HÜLYA, HERCAİ, GÜLHAN, YAZGÜLÜ, GÜNDÜZ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

ŞİLE

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 16:00 - 17:15 - Süre: 1 Saat 15 Dakika

  • Konum: YEŞİL, ÜSKÜDAR, EMEK, YAĞIZ, TUNA, HAMAMDERE, MÜJDE, CUMHURİYET, SANAT, DERGAH, ŞENGÜL, OSMANKÖY

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİŞLİ - Esentepe Mah.

  • Tarih: 14.04.2026 (Salı)

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Atom, Bahar, Dede Korkut, Dereboyu, Ecza, Feza, Kardeşler, Kır Gülü, Köprülü Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat

  • Konum: YEŞİLTEPE, GEÇİT, AY, TRAFO

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Üsküdar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika

  • Konum: LİBADİYE, KAĞITÇIBAŞI, GÜRGEN, NEŞETBEY, FATİH SULTAN MEHMET, BAHÇE

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı