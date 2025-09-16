İstanbul'da beş Rockçı tutuklandı! Şarkı sözleri ve tasarımları gerekçe gösterildi

Yayınlanma:
İstanbul'da rock müzik yapan beş kişi tutuklandı. Müzik yaptıkları grupla birlikte, dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen beş kişi, şarkı sözleri ve tasarımları nedeniyle suçlandı.

Rock müzik grubu üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç'nin şarkı sözleri ve tasarımlarıyla dini değerlere hakaret ettikleri öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan müzisyenler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde grup üyeleri, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadığını, yalnızca müzisyenlik yaptıklarını belirtti.

Hakimliğe sevk edilen müzisyenler tutuklandı. Beş kişi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ismi geçen kişilerin oluşturduğu müzik grubunun ismine yer vermedi.

BLACK METALCİLERMİŞ

Tutuklanan müzisyenlerin Sarinvomit isimli Black Metal grubu üyesi oldukları öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

