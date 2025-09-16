İstanbul'da beş Rockçı tutuklandı! Şarkı sözleri ve tasarımları gerekçe gösterildi

İstanbul'da rock müzik yapan beş kişi tutuklandı. Müzik yaptıkları grupla birlikte, dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen beş kişi, şarkı sözleri ve tasarımları nedeniyle suçlandı.