İstanbul'da beş Rockçı tutuklandı! Şarkı sözleri ve tasarımları gerekçe gösterildi
Rock müzik grubu üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç'nin şarkı sözleri ve tasarımlarıyla dini değerlere hakaret ettikleri öne sürüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan müzisyenler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde grup üyeleri, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadığını, yalnızca müzisyenlik yaptıklarını belirtti.
İstismar davasında skandal karar! Tutuksuz yargılanan müftünün yurt dışı yasağı kaldırıldı
Hakimliğe sevk edilen müzisyenler tutuklandı. Beş kişi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı (DHA) ismi geçen kişilerin oluşturduğu müzik grubunun ismine yer vermedi.
BLACK METALCİLERMİŞ
Tutuklanan müzisyenlerin Sarinvomit isimli Black Metal grubu üyesi oldukları öğrenildi.