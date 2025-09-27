İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, Preveze Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul’da her yıl düzenlenen Preveze Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl da İstanbul Boğazı’nda kortej geçişi ile kutlanıyor. Etkinlik nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları bazı vapur hatlarında seferleri durdurma kararı aldı.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, Boğaz’da düzenlenen kortej geçişi sırasında deniz trafiğinin güvenliği için alınan bu önlemin, deniz yolculuğu yapacak vatandaşları da ilgilendirdiğini belirtti. Vatandaşların planlarını buna göre yapmaları ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri önerildi.

Şehir Hatları yetkilileri, kısa süre içinde seferlerin tekrar başlatılması veya yeni bir duyuru yapılması durumunda bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

