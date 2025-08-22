Hakkari’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kayalar köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülürken, birçok ağaç zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu.