İstanbul'da 8 Eylül tedbirleri devreye alınıyor

İstanbul’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen, sabah saat 10.00 itibariyle okullarda olacak. İstanbul Valiliği, yeni eğitim döneminin sorunsuz geçmesi için emniyet ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı ilk gün başta olmak üzere eğitim yılı boyunca, polis, jandarma ve trafik ekipleri okul önleri ile çevresinde aktif görev alacak. Özellikle giriş-çıkış saatlerinde mobil okul timleri (MOT) sahada olacak.

3 BİNDEN FAZLA PERSONEL SAHADA OLACAK

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan 808 noktada, 1.496 ekip ve toplam 3.151 personel, okul çevrelerinde görevlendirilecek. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ve Mobil Okul Timleri, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde aktif olacak.

Trafik ve asayiş denetimleri, eğitim-öğretim yılı süresince kesintisiz devam edecek.

MOBİL OKUL TİMLERİ 47 EKİPLE GÖREV YAPACAK

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrencimiz ve 170 bini aşkın öğretmenimiz ders başı yapacak. Öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru için okul önlerinde ve çevresinde gereken tüm önlemleri almış bulunmaktayız. 2025-2026 eğitim öğretim yılı süresince, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 808 noktada, 1.496 ekip ve 3.151 personelle okul tedbirleri uygulanacaktır.”

Ayrıca:

Çocuk Şube Müdürlüğü, 569 ekip ile belirlenen okullarda sabit görevde olacak.

Mobil Okul Timleri (M.O.T.), 39 ilçede 47 ekiple olaylara hızlı müdahale için hazır bulunacak.

Her gün 120 noktada 331 ekip ile yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları sürdürülecek.

Okul çevrelerinde yer alan işletmeler ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda asayiş denetimleri devam edecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE 866 PERSONELLİK ÖNLEM

Okulların açıldığı ilk haftada, 478 noktada Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Ekipleri görevlendirilecek.

Bu kapsamda:

309 ekip,

177 motosikletli ekip (Şahin),

39 yaya görevli,

33 çekici,

toplamda 866 trafik personeli ile tedbirler uygulanacak. Ayrıca servis araçlarına yönelik denetimler de aralıksız sürecek.

YUNUS EKİPLERİ VE JANDARMA SAHADA

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 10 ekip, kavşak ve meydanlarda denetim yaparken, 100 motosikletli Yunus ekibi de okul çevrelerinde asayiş ve genel güvenlik uygulamaları gerçekleştirecek.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk bölgesindeki okullarda, 145 tim ve 404 personel ile okul giriş-çıkış saatlerinde görev alacak. Jandarma ekipleri, okullarda güvenlik, trafik ve asayiş hizmetlerini eş zamanlı yürütecek.

UYUŞTURUCU VE SİGARA SATIŞINA YÖNELİK DENETİMLER ARTACAK

Valilik açıklamasında ayrıca, okul çevresinde uyuşturucu madde, alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağı belirtildi. Bu denetimlerin okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaştırılarak sürdürüleceği ifade edildi.