İstanbul’da 442 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Sarıyer’de 3 araç ve bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda 442 kilo metamfetamin ile 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.