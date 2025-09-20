İstanbul’da 442 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul’da 442 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer’de 3 araç ve bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda 442 kilo metamfetamin ile 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 442 kilo metamfetamin ve 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

442 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer’de 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 442 kilo metamfetamin, 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık” açıklamasında bulundu.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yerlikaya paylaşımında, operasyonun İstanbul Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

