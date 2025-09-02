İstanbul'a tarihi haber geldi! Vali açıkladı o büyük korku sona erdi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesi ile açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrenci, öğretmen ve ailelere başarı dileklerinde bulundu.

Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmenin ders başı yaptığını hatırlatan Gül, İstanbul için iki önemli müjde verdi.

Vali Gül, bu yıl 46 yeni okulun eğitim hayatına başladığını belirtti:

“Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte 10 binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak.”

Gül, açılan kurumlar arasında ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu ve halk eğitim merkezleri bulunduğunu kaydetti.

"TÜM OKULLARA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ"

En önemli gelişmenin depreme dayanıklılık olduğunu vurgulayan Gül şunları söyledi:

"Artık İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içerisinde eğitim görmesi bizim en önemli öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

2006’dan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 1999 depreminden önce yapılan 1530 okulun incelendiğini hatırlatan Gül, bunlardan 1336’sının riskli bulunduğunu, 359’unun yeniden yapıldığını, 816’sının ise güçlendirildiğini açıkladı. Gül, 61 okulda çalışmaların sürdüğünü, 100 okulun ise ihale aşamasında olduğunu ekledi.

Tekli eğitime geçiş hedefini hatırlatan Gül, “Halihazırda okullarımızın yüzde 78’inde tam gün eğitim veriyoruz yüzde 22’sinde ise ikili eğitim sürüyor" bilgisini verdi.