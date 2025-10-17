İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Profesör Orhan Şen açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Eylül ayı sıcaklık raporuna göre Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 21,7°C olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi ortalamalarına göre 0,8°C’lik bir artış anlamına geliyor. Böylece 2025 Eylül’ü, son 55 yılın en sıcak 11’inci eylül ayı olarak kayda geçti.

Sıcak geçen eylülün ardından akıllara 'Bu sene kış nasıl geçecek? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?' soruları geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, mevsim tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SONBAHAR SICAK GEÇTİ”

Eylül ayının genel olarak ortalamanın üzerinde seyrettiğini belirten Şen, “Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar eylül ortalamasının yaklaşık 2 derece üzerinde seyretti.Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın geçti” dedi.

Ekim ayında da sıcaklık eğiliminin sürdüğünü belirten Şen, “İlk iki haftaya baktığımızda, sıcaklıkların büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Sonbahar aylarını biraz sıcak geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KIŞ NORMAL GEÇECEK AMA UZUN SÜREBİLİR”

Yaklaşan kışa ilişkin tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Şen, “Sibirya üzerindeki yüksek basınç hareketleri, kutup girdabının (polar vorteks) zayıfladığını gösteriyor. Bu durum, soğuk havanın güney enlemlere inebileceğine işaret ediyor. Kaba bir tahminle bu kış ne çok sert ne de çok ılıman geçecek; ancak bahara doğru sarkabilir” dedi.

“İSTANBUL’A KAR YAĞACAK”

Şen, İstanbul için de kar tahmininde bulunarak, “Evet, İstanbul’a bu yıl kar yağacak. Tahminen 2-3 gün sürecek bir kar olayı görebiliriz. Yılbaşından sonra soğuklar artacak, kış Mart ayına kadar sürebilir” değerlendirmesini yaptı.