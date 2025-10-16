Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek

Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, bugün saat 13.00'a kadar Samsun ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. MGM, sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların bugün (16 Ekim Perşembe) saat 10.20 ile 13.20 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

SAMSUN VE ÇEVRELERİ İÇİN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI

Yağışların 16 Ekim Perşembe saat 10.20’de başlayıp aynı gün saat 13.20’ye kadar süreceğini duyuran Meteoroloji, özellikle kıyı kesimlerde yağışın kısa sürede etkili olabileceği ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Samsun çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

