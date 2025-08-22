İstanbul sokaklarında Allah plakalı araç

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halinde görüntülenen bir otomobil, üzerinde taşıdığı plaka ile tartışma konusu oldu. Aracın plakasında yer alan “Allah” ibaresi, hem trafikteki sürücülerin dikkatini çekti hem de sosyal medyada tartışma konusu oturdu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede onlarca yorum yapıldı.

BELÇİKA'YA KAYITLI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu araç plakasının Belçika kayıtlı olduğu öne sürüldü. Plakanın resmi olarak nasıl alındığı, standart plaka formatlarına uygun olup olmadığı ise tartışma konusu oldu. Emniyet yetkililerinden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALMANYA'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan daha önce Almanya'da 'Allah' plakalı Mercedes markalı bir aracın Alman polisini harekete geçirdiği ifade edildi.