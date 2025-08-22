İstanbul sokaklarında Allah plakalı araç

Yayınlanma:
İstanbul trafiğinde seyreden bir otomobilin “Allah” yazılı özel plakası tartışmalara neden oldu. O görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halinde görüntülenen bir otomobil, üzerinde taşıdığı plaka ile tartışma konusu oldu. Aracın plakasında yer alan “Allah” ibaresi, hem trafikteki sürücülerin dikkatini çekti hem de sosyal medyada tartışma konusu oturdu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede onlarca yorum yapıldı.

BELÇİKA'YA KAYITLI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu araç plakasının Belçika kayıtlı olduğu öne sürüldü. Plakanın resmi olarak nasıl alındığı, standart plaka formatlarına uygun olup olmadığı ise tartışma konusu oldu. Emniyet yetkililerinden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALMANYA'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan daha önce Almanya'da 'Allah' plakalı Mercedes markalı bir aracın Alman polisini harekete geçirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi