İstanbul sis altında kaldı: Görüş mesafesi düştü!

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, kent genelinde etkili oldu ve özellikle deniz trafiğinde görüş mesafesini düşürdü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DE SİS ALTINDA KALDI

Yoğun sis, şehrin simgelerinden olan İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de sis altında kaldığı görüldü.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ!

Sis, sadece boğaz çevresinde değil, kentin çeşitli ilçelerinde de etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve Başakşehir gibi bölgelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.