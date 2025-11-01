İstanbul sis altında kaldı: Görüş mesafesi düştü!

Yayınlanma:
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis altında kaldı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, kent genelinde etkili oldu ve özellikle deniz trafiğinde görüş mesafesini düşürdü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DE SİS ALTINDA KALDI

Yoğun sis, şehrin simgelerinden olan İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de sis altında kaldığı görüldü.

istanbul-2.jpg

Gebze'de 16 bina tahliye edildi! Enkazın yanında kocaman metro deliği var yetkililerden açıklama yokGebze'de 16 bina tahliye edildi! Enkazın yanında kocaman metro deliği var yetkililerden açıklama yok

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ!

Sis, sadece boğaz çevresinde değil, kentin çeşitli ilçelerinde de etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve Başakşehir gibi bölgelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

istanbul-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

