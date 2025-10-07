İstanbul metrosunda bavul kısıtlaması: Ücret alınacak

İstanbul Metrosu'nda yeni bir dönem başlıyor. İBB iştiraklerinden Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, birden fazla valizle metroya binmek isteyen yolculardan 1 yolculuk ücret alınacak.

METRO İSTANBUL'DA YENİ DÖNEM

Metro İstanbul, vagonlara alınan valizlerle ilgili düzenlemeyi paylaştı.

İstanbul Metrosu'nda yeni dönem: Tek tek kaldırılacak

Yapılan açıklamada, 1'den fazla valiz ile metroya binmek isteyen yolcuların ekstra ücret ödemesi gerektiği belirtilirken "Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var" denilerek şunlara yer verildi:

"30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz.

Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.

Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz.

1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır.

Öte yandan yapılan açıklamada yolcuların valizlerini koltuklara değil de kapı yanlarındaki ayakta durma alanlarında tutması konusunda uyarılarda bulunuldu.