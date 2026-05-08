İstanbul merkezli 3 ilde 'change' araç operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde 'change' araç operasyonu: 8 tutuklama
Yayınlanma:
Kamuoyunda 'change' olarak bilinen, ağır hasar alan araçların motor ve şase numaralarını, çalıntı veya yurtdışından kaçak olarak getirilen otomobillere geçirerek, tamir ettirilmiş gibi gösterilerek araçların satışını yapan 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Ele geçirilen 28 araç ise sahiplerine teslim edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kamuoyunda 'Change' olarak bilinen motor ve şase numaraları değiştirilen çalıntı otomobillerin satışını yapan bir örgüte yönelik operasyon yapılmıştı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Samsun ve Antalya illerinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanırken, 28 çalıntı otomobilde ele geçirilmişti.

Son dakika | 3 ilde change araç operasyonu: 28 araç ele geçirildiSon dakika | 3 ilde change araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem gibi sebeplerle ağır hasarlı tamir edilemeyecek araçları çok ucuz fiyatlara satın aldıkları tespit edildi. Daha sonra satın aldıkları bu araçlara renk ve model olarak çok benzeyen otomobilleri çalan şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını bu araçlara geçirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin sözde hasarlı araçları tamir ettirmiş gibi yaparak sahte belgelerle otomobilleri sattıkları belirlendi. Örgütün bu yolla milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Boşanma aşamasındaydı! Rabia'nın katili hakkında karar: İndirim uygulanmadı
Boşanma aşamasındaydı! Rabia'nın katili hakkında karar: İndirim uygulanmadı
Baba ile oğlunu katledip anneyi ağır yaralamıştı! Caniden mahkemede skandal sözler
Baba ile oğlunu katledip anneyi ağır yaralamıştı! Caniden mahkemede skandal sözler