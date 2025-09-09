İstanbul kuraklıkla karşı karşıya!

İstanbul kuraklıkla karşı karşıya!
Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte ciddi şekilde geriledi. İSKİ verilerine göre barajlarının doluluk oranı yüzde 36.94’e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan barajların ortalama doluluk oranı, 9 Eylül itibarıyla yüzde 36.94’e geriledi.

Barajlardaki en yüksek doluluk oranı yüzde 57.81 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük su seviyesi yüzde 13.47 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

istanbul.jpg

Diğer barajlardaki durum ise bu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 22.26

Büyükçekmece Barajı yüzde 39.29

Darlık Barajı yüzde 50.05

Elmalı Barajı yüzde 57.81

Istrancalar Barajı yüzde 21.05

Kazandere Barajı yüzde 13.47

Pabuçdere Barajı yüzde 27.06

Sazlıdere Barajı yüzde 36.11

Terkos Barajı yüzde 42.61

Ömerli Barajı yüzde 31.05

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Memleket Partisi'nin yerine kurulan parti belli oldu
Memleket Partisi'nin yerine kurulan parti belli oldu
İstanbul’da İsrailli şirketleri protesto eden gençlere 4 yıla kadar hapis talebi!
İstanbul’da İsrailli şirketleri protesto eden gençlere 4 yıla kadar hapis talebi!
İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı