İstanbul kuraklıkla karşı karşıya!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan barajların ortalama doluluk oranı, 9 Eylül itibarıyla yüzde 36.94’e geriledi.

Barajlardaki en yüksek doluluk oranı yüzde 57.81 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük su seviyesi yüzde 13.47 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

Diğer barajlardaki durum ise bu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 22.26

Büyükçekmece Barajı yüzde 39.29

Darlık Barajı yüzde 50.05

Elmalı Barajı yüzde 57.81

Istrancalar Barajı yüzde 21.05

Kazandere Barajı yüzde 13.47

Pabuçdere Barajı yüzde 27.06

Sazlıdere Barajı yüzde 36.11

Terkos Barajı yüzde 42.61

Ömerli Barajı yüzde 31.05