İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

28 Kasım Cuma günü Meteorolojinin orta vadeli tahminine paralel şekilde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yağış başlıyor. Ege’nin doğusu ve İç Anadolu’nun iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava sürüyor.

29 Kasım Cumartesi yağışlı sistem etkisini azaltarak batıdan doğuya doğru ilerleyecek. Marmara’nın batısı yağışı terk ederken Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında sağanaklar devam ediyor.

30 Kasım Pazar yağışlar zayıflamış hâlde Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Ege, Akdeniz ve Marmara’da hafif yağış geçişleri; İç Anadolu ve Karadeniz’de yer yer kuvvetlenen sağanaklar bekleniyor.