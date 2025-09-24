İstanbul güne trafik yoğunluğuyla başladı! Yollar yine kilitlendi

Kenttin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve Trans-Avrupa Otoyolu'nun (TEM) belirli noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik sabah saatlerinden itibaren artış gösterdi.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ DURUM

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Zincirlikuyu mevkisinden başlayan trafik yoğunluğunun Okmeydanı'na kadar devam ettiği bildirildi. Haliç Köprüsü girişinden itibaren yavaşlayan trafik akışı Bakırköy'e kadar uzandı. Avcılar D-100 kara yolunda Edirne yönü akıcı seyrederken, Ankara istikametinde yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Hasdal arasında ve Kemerburgaz ayrımında araçların ilerlemekte güçlük çektiği rapor edildi.

Toplu taşıma kullanımının yoğun olduğu Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu gibi noktalarda, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk meydana geldi.

ANADOLU YAKASI VE KÖPRÜLERDEKİ DURUM

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu arttı. Bu köprülere bağlanan yollarda da araçların ilerlemesinin yavaşladığı kaydedildi.

D-100 kara yolunun Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca mevkilerinde yoğunluk artarkenTEM Otoyolu'nun Ümraniye ve Çavuşbaşı kesimlerinde trafik durma noktasına geldi.

Her iki yakadaki sahil yollarında ise trafiğin otoyollara kıyasla daha akıcı olduğu belirtildi.

YOĞUNLUK ORANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 71 olarak ölçüldü. Kent genelindeki ortalama trafik yoğunluğu ise yüzde 67 olarak kaydedildi.