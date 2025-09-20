İstanbul deprem olunca orada alışveriş yapacak: Bakanlık imar planını değiştirdi

İstanbul deprem olunca orada alışveriş yapacak: Bakanlık imar planını değiştirdi
Yayınlanma:
6.1'lik Silivri depreminin ardından beklenen büyük İstanbul depremi için acil hazırlık çağrısı yapan bakanlık bir rezerv yapı alanının daha imar planını değiştirdi. Depreme karşı güvenli konut alanı olarak planlanan İstanbul Etiler Polis Okulu arazisi ticari alan olarak değiştirildi. AVM ve otel inşaatları genişletildi. Bu plana göre İstanbul deprem olunca orada alışveriş yapacak.

Depreme dayanıklı Türkiye için çıkılan kentsel dönüşüm projesinde, konut alanlarına yapılan ticari yapılar tartışmalara neden olmaya devam ederken iktidar imar planı değişikliği yapmaya devam ediyor.

BAKANLIK İMAR PLANINI DEĞİŞTİRDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'rezerv yapı alanı' statüsündeki İstanbul Etiler Polis Okulu arazisinde süren otel ve rezidans projesi için önceki gün yeni bir imar planı ilan etti. Parselin emsal oranı 0.60’tan 2.50’ye çıkarılırken süren inşaatların yanındaki 1.660 metrekare büyüklüğündeki alan da bu parsele dahil edildi.

Yeni eklenen bu alanların konut işlevi de ticaret ve turizm alanına dönüştürüldü.

Bakanlığın imar değişikliği kararını sosyal medya hesabından paylaşan Şehir Plancısı Ceyhan Cılgın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu inşaatların durması için dava açıp planlarını iptal ettiren dönemin Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman üç buçuk yıldır, 2022’de bu projenin iksa ve yapı ruhsatını iptal eden dönemin İBB Daire Başkanı Gürkan Akgün 6 aydır Silivri’de cezaevindeler.”

İSTANBUL DEPREM OLUNCA ORADA ALIŞVERİŞ YAPACAK

Bakanlığın yeni imar planına göre; projede 170 metre yüksekliğindeki üç kulenin ikisinde 251 rezidans yer alacak. Üçüncü kulede ise 156 oda, 16 süit ve 3 restorandan oluşan otel olacak. Projenin altında ise alışveriş merkezi bulunacak.

İBB yüksek katlı inşaatı engellemek için imar planlarını iptal ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projelere desteğini esirgemiyor.

TMMOBB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ise 2019 yılında Etiler Polis Okulu arazisine yapılan inşaatları yargıya taşımıştı. Odanın eski başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, Mahleme, bilirkişi raporuna rağmen ‘kamu yararı var’ dedi. Odalar üst mahkemede davayı kazandıysa da eski ruhsatlarla işe başlayıp, ruhsatları yenilediler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

