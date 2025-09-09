İstanbul dahil 13 il için yağmur uyarısı

İstanbul dahil 13 il için yağmur uyarısı
Yayınlanma:
MGM 9 Eylül için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda İstanbul dahil olmak üzere 13 il için yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji, 9 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

mgm2.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

mgm1.png

Yurt genelinde hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

