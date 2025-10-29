İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! Suya düşen 4 kişi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beykoz açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki bir tekne ile içinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

4 KİŞİ SUYA DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kano, kısa sürede suya gömülürken, kanodaki 4 kişi denize düştü.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Olayı fark eden çevrede sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla deniz polisi ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, denizde çırpınan 4 kişiyi bota alarak sudan çıkardı. Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.