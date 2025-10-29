İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! Suya düşen 4 kişi kurtarıldı
Yayınlanma:
İstanbul Boğazı'nda tekne ile çarpışan kanodaki 4 kişi denize düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beykoz açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki bir tekne ile içinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.
4 KİŞİ SUYA DÜŞTÜ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kano, kısa sürede suya gömülürken, kanodaki 4 kişi denize düştü.
İstanbul Boğazı’nda kıyı kararı! 24 metre için karar verildi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Denize düşen iki kardeş aranıyor
SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI
Olayı fark eden çevrede sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla deniz polisi ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, denizde çırpınan 4 kişiyi bota alarak sudan çıkardı. Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?