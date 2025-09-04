İstanbul Boğazı’nda kıyı kararı! 24 metre için karar verildi

İstanbul Boğazı’nda izinsiz kıyı yapılarında yolcu alımı, barınma ve bağlama 8 Eylül’den itibaren 24 metre üzeri tekneler için yasaklandı.

Kararın amacı ise kamu düzenini sağlamak, yangın ve çevre risklerini azaltmak, altyapı güvenliğini korumak ve deniz turizmini yasal ve sürdürülebilir şekilde yürütmek olarak açıklandı.

İstanbul’daki tüm kamu kurumları, özel kuruluşlar ve bireylerin bu karara uymakla yükümlü olduğu vurgulandı.

İstanbul Valiliği, Boğaz kıyılarında izinsiz yapıların kullanımına yönelik kapsamlı bir karar aldı. Karara göre, Anadolu ve Avrupa yakasında işletme izni olmayan iskele, rıhtım ve benzeri kıyı yapılarında, boyu 24 metre ve üzeri olan günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ile gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar artık yolcu indirip bindiremeyecek. Aynı zamanda bu teknelerin buralarda bağlama ve barınma yapmaları da yasaklandı.

“İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında” başlıklı karar, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ayrı kuruma gönderildi. Bu kurumlar arasında ilçe belediyeleri, güvenlik birimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı ve denizcilik odaları da yer alıyor.

Kararda Boğaz’ın doğal ve stratejik yapısına dikkat çekilerek şu uyarı yapıldı:

“Son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana geldi.”

Özellikle yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapılar, büyük güvenlik açıklarına neden oldu.

Valilik, alınan kararın hukuki dayanaklarını da paylaştı:

“5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Tesisi İşletme İzni Yönetmeliği hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can­ mal­ seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.”

Yeni düzenlemeler 8 Eylül 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Valilik, kararı etkin biçimde uygulamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası ile koordinasyon içinde çalışacak. Valilik bünyesinde kurulacak “Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu” da düzenli denetimler gerçekleştirecek.

Kararda dikkat çeken bir diğer düzenleme ise şu şekilde ifade edildi:

“Yukarıda tanımlanan alanlarda, karar kapsamına giren deniz taşıtlarının boşaltacağı kıyı alanlarına hangi boyda olursa olsun hiçbir deniz aracının bağlanmamasının, bu alanların boş kalmasının sağlanacağı”

Kurallara uymayan işletmelere ise yaptırımlar uygulanacak: