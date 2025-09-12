İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden açıklama

Yayınlanma:
Can Holding'e yönelik yapılan operasyon kapsamına Bilgi Üniversitesine kayyum atandı. Kayyum heyeti "Üniversite eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" şeklinde açıklamada bulundu.

Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Bilgi Üniversitesi, Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

