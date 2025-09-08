İstanbul Barosu'ndan gözaltına alınanlara destek

İstanbul Barosu'ndan gözaltına alınanlara destek
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ekiplerince abluka altına alınmasıyla ilgili paylaşım yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Barosu, il genelinde yaşanabilecek olası gözaltılar için telefon numarası paylaştı.

İstanbul Barosu kent genelinde yaşanabilecek hukuksuzluklara karşı yurttaşların ulaşabilmesi için telefon numarası paylaştı.

CHP İSTANBUL ABLUKA ALTINDA

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekiplerince abluka altına alındı. Yurttaşların kayyuma karşı direnişi devam ederken Gürsel Tekin polis kalkanı eşliğinde binaya girdi.

MİLLETVEKİLLERİ VE YURTTAŞLARA POLİS MÜDAHALESİ

Tekin'in binaya girişi esnasında aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi polis müdahalesiyle karşılaştı.

Öte yandan polis ablukası ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlar yurttaşlar da evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

İSTANBUL BAROSU'NDAN HUKUKSUZLUKLARA KARŞI DESTEK NUMARASI

İstanbul Barosu kent genelinde gözaltıların artması ihtimaline karşı yurttaşların İstanbul Barosu CMK Servisi'ne ulaşabilineceğini duyurdu.

Barodan yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde yaşanabilecek olası gözaltılar ile hak ihlallerine maruz kalan yurttaşlarımız ve yakınları, hukuki yardım için aşağıdaki numaradan İstanbul Barosu CMK Servisi'ne ulaşabilirler." ifadeleri kullanılırken şu numara paylaşıldı: 0212 393 0839

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor
Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor