İstanbul Barosu'ndan gözaltına alınanlara destek

İstanbul Barosu kent genelinde yaşanabilecek hukuksuzluklara karşı yurttaşların ulaşabilmesi için telefon numarası paylaştı.

CHP İSTANBUL ABLUKA ALTINDA

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekiplerince abluka altına alındı. Yurttaşların kayyuma karşı direnişi devam ederken Gürsel Tekin polis kalkanı eşliğinde binaya girdi.

MİLLETVEKİLLERİ VE YURTTAŞLARA POLİS MÜDAHALESİ

Tekin'in binaya girişi esnasında aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi polis müdahalesiyle karşılaştı.

Öte yandan polis ablukası ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlar yurttaşlar da evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

İSTANBUL BAROSU'NDAN HUKUKSUZLUKLARA KARŞI DESTEK NUMARASI

İstanbul Barosu kent genelinde gözaltıların artması ihtimaline karşı yurttaşların İstanbul Barosu CMK Servisi'ne ulaşabilineceğini duyurdu.