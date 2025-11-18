İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım yasaklarına tepki

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Beyoğlu ilçesi için getirilen toplanma yasaklarına karşı hukuki bir açıklama yayımladı. Baro, genel ve soyut güvenlik gerekçeleriyle barışçıl toplanma hakkının sınırlandırılmasını eleştirdi.

Baro yönetiminin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, kadınların ve hak savunucularının İstanbul’un merkezinde bir araya gelme talebinin, sadece toplumsal dayanışma değil, aynı zamanda Anayasa’nın 34. maddesiyle güvence altına alınmış barışçıl toplanma hakkının doğal bir kullanımı olduğu belirtildi.

İstanbul Barosu, geçen yıl Beyoğlu için getirilen yasağa karşı açtıkları davayı hatırlatarak, İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin o yasağı iptal ettiğini belirtti. Mahkemenin, o kararda "somut bir tehlikenin ortaya konulmadığını" ve mekan seçme özgürlüğünün "keyfi şekilde sınırlandırıldığını" açıkça tespit ettiğini vurguladı.

Son dakika | Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

"KADINLARIN GÖRÜNÜR OLMASI ZORUNLUDUR"

Baro açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi için kadınların kamusal alanda görünür olmasının ve taleplerini özgürce ifade etmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi. Genel ve soyut güvenlik gerekçeleriyle getirilen kısıtlamaların hem toplumsal mücadeleye hem de hukuk devletine zarar verdiği ifade edildi.

Baro, "25 Kasım bağlamında barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılması kabul edilemez" diyerek, kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin desteklenmesi ve bu alandaki toplumsal iradenin görünür kılınması çağrısıyla açıklamasını sonlandırdı.