İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım yasaklarına tepki

İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım yasaklarına tepki
Yayınlanma:
İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Beyoğlu’nda getirilen toplanma yasaklarına ilişkin bir açıklama yaparak, barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılmasının "hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını" vurguladı.

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Beyoğlu ilçesi için getirilen toplanma yasaklarına karşı hukuki bir açıklama yayımladı. Baro, genel ve soyut güvenlik gerekçeleriyle barışçıl toplanma hakkının sınırlandırılmasını eleştirdi.

Baro yönetiminin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, kadınların ve hak savunucularının İstanbul’un merkezinde bir araya gelme talebinin, sadece toplumsal dayanışma değil, aynı zamanda Anayasa’nın 34. maddesiyle güvence altına alınmış barışçıl toplanma hakkının doğal bir kullanımı olduğu belirtildi.

İstanbul Barosu, geçen yıl Beyoğlu için getirilen yasağa karşı açtıkları davayı hatırlatarak, İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin o yasağı iptal ettiğini belirtti. Mahkemenin, o kararda "somut bir tehlikenin ortaya konulmadığını" ve mekan seçme özgürlüğünün "keyfi şekilde sınırlandırıldığını" açıkça tespit ettiğini vurguladı.

Son dakika | Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebiSon dakika | Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

"KADINLARIN GÖRÜNÜR OLMASI ZORUNLUDUR"

Baro açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi için kadınların kamusal alanda görünür olmasının ve taleplerini özgürce ifade etmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi. Genel ve soyut güvenlik gerekçeleriyle getirilen kısıtlamaların hem toplumsal mücadeleye hem de hukuk devletine zarar verdiği ifade edildi.

Baro, "25 Kasım bağlamında barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılması kabul edilemez" diyerek, kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin desteklenmesi ve bu alandaki toplumsal iradenin görünür kılınması çağrısıyla açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi