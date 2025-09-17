İstanbul barajları kritik seviyede!

Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların yetersizliği nedeniyle hızla düşüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehrin barajlarındaki doluluk oranlarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. 30 Haziran’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 66.23 iken, 17 Eylül itibarıyla bu oran yüzde 33.9’a geriledi.

Barajlardaki en yüksek doluluk oranı yüzde 55.36 ile Elmalı Barajı’nda görülürken, en düşük seviye yüzde 7.64 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

baraj-1.jpg

İstanbul genelinde baraj doluluk oranları ise şu şekilde:

Alibey Barajı: %20.37

Büyükçekmece Barajı: %36.91

Darlık Barajı: %47.37

Elmalı Barajı: %55.36

Istrancalar Barajı: %19.11

Kazandere Barajı: %7.64

Pabuçdere Barajı: %23.27

Sazlıdere Barajı: %34

Terkos Barajı: %39.85

Ömerli Barajı: %27.06

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

