İstanbul açıklarında uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Karadeniz açıklarında faaliyet gösteren bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı.

İSTANBUL AÇIKLARINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Söz konusu ağın ifşa olması üzerine harekete geçen ekiplerce, İstanbul açıklarında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; düzenlenen ortak operasyonda 200 kilogram skunk ele geçirildiği, organize suç örgütü üyesi 6 şüphelinin ise yakalandığı ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Kahraman jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."