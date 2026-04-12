İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma soruşturması: Kocaeli'de 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin Kocaeli'nde devam eden soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

İstanbul, Beşiktaş Levent'te, uzun bir süredir boş olan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına, 7 Nisan'da düzenlenen silahlı terör saldırısında teröristlerden biri öldürülerek etkisiz hale getirilirken, 2'si ise yaralı şekilde ele geçirildi. Çatışmada iki polis memuru ise yaralandı.

TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE GÖZALTI

Yaralı 2 teröristin tedavileri hastanede sürerken, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi.

Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı. Bunun üzerine toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. (DHA)

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak