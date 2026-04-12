İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma soruşturması: Kocaeli'de 1 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul, Beşiktaş Levent'te, uzun bir süredir boş olan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına, 7 Nisan'da düzenlenen silahlı terör saldırısında teröristlerden biri öldürülerek etkisiz hale getirilirken, 2'si ise yaralı şekilde ele geçirildi. Çatışmada iki polis memuru ise yaralandı.

Son dakika | İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında 9 tutuklama!

TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE GÖZALTI

Yaralı 2 teröristin tedavileri hastanede sürerken, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi.

Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı. Bunun üzerine toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. (DHA)