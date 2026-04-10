İsrail Konsolosluğu önünde saldırıda yeni gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent Mahallesi Cömert Sokak'taki polis noktasını hedef alan terör eylemiyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı.

GÖZALTI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Yakalanan yeni şüpheliyle birlikte, hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik de dahil olmak üzere olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 16 oldu.

14 ŞÜPHELİNİN EMNİYET İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Zanlılardan 14'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, halen hastanede tedavi gören iki teröristin ise sağlık durumlarının iyileşmesinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

