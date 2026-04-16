İsrail arılara teslim oldu

İsrail, ülke tarihinin en büyük doğa olaylarından birini yaşıyor. On binlerce arının yerleşim yerlerini istila etmesiyle sivil yaşam felç olurken; 'geçilemez' denilen hava savunma sistemleri ve askeri uçaklar, arı sürüleri nedeniyle hangarlara çekilmek zorunda kaldı.

İsrail'i etkisi altına alan dev arı sürüleri, sivil hayatın ötesinde ülkenin savunma mekanizmalarını da doğrudan etkiledi. On binlerce arının uçak motorlarına ve hassas ölçüm cihazlarına girerek teknik arızalara yol açma riski üzerine, İsrail Hava Kuvvetleri tüm askeri uçuş faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Uçuş güvenliğinin tehdit altına girmesiyle birlikte askeri üslerde ve pistlerde sessizlik hakim olurken, uzmanlar sürülerin askeri stratejileri ve güvenlik protokollerini derinden etkilediğini belirtiyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI ANDIRAN TABLO

İstilanın en yoğun yaşandığı Netivot bölgesinde yetkililer, halka 'acil durum' çağrısı yaptı. Vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın, camları sıkı kapatın" uyarısında bulunulurken, açık alanlarda oluşan yoğunluğun ciddi alerjik reaksiyonlara ve saldırı riskine davetiye çıkardığı vurgulandı. Bölgeden gelen görüntüler, dev sarı bulutları andıran sürülerin binaları, araçları ve ağaçları tamamen kapladığını, görüş mesafesinin ise yer yer birkaç metreye kadar düştüğünü kanıtlıyor.

TARİHİN EN BÜYÜK İSTİLASI: GÖKYÜZÜ SARIYA BOYANDI

Ülke tarihinde eşine az rastlanır bir doğa olayı olarak kayıtlara geçen bu istilada, on binlerce arı devasa bulutlar oluşturarak şehir merkezlerine indi. Günlük yaşamın tamamen durma noktasına geldiği İsrail'de, yetkililer sivil ve askeri alanlardaki "arı alarmının" ciddiyetini koruduğunu ifade ediyor. Uzman ekiplerin, dev sürüleri yerleşim yerlerinden ve stratejik askeri üslerden uzaklaştırmak için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.

Son Dakika | Trump: Lübnan ve İsrail yarın görüşecekSon Dakika | Trump: Lübnan ve İsrail yarın görüşecek

EKOLOJİK DENGE SİNYAL VERİYOR

Yaşanan bu olağan dışı hareketliliğin nedenleri üzerinde duran bilim insanları, ani iklim değişikliklerini ve ekolojik dengedeki ciddi bozulmaları işaret ediyor. Normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu devasa hareketliliğin, doğadaki bozulmanın bir sonucu olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Türkiye
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti