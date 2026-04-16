İsrail arılara teslim oldu

İsrail'i etkisi altına alan dev arı sürüleri, sivil hayatın ötesinde ülkenin savunma mekanizmalarını da doğrudan etkiledi. On binlerce arının uçak motorlarına ve hassas ölçüm cihazlarına girerek teknik arızalara yol açma riski üzerine, İsrail Hava Kuvvetleri tüm askeri uçuş faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Uçuş güvenliğinin tehdit altına girmesiyle birlikte askeri üslerde ve pistlerde sessizlik hakim olurken, uzmanlar sürülerin askeri stratejileri ve güvenlik protokollerini derinden etkilediğini belirtiyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI ANDIRAN TABLO

İstilanın en yoğun yaşandığı Netivot bölgesinde yetkililer, halka 'acil durum' çağrısı yaptı. Vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın, camları sıkı kapatın" uyarısında bulunulurken, açık alanlarda oluşan yoğunluğun ciddi alerjik reaksiyonlara ve saldırı riskine davetiye çıkardığı vurgulandı. Bölgeden gelen görüntüler, dev sarı bulutları andıran sürülerin binaları, araçları ve ağaçları tamamen kapladığını, görüş mesafesinin ise yer yer birkaç metreye kadar düştüğünü kanıtlıyor.

TARİHİN EN BÜYÜK İSTİLASI: GÖKYÜZÜ SARIYA BOYANDI

Ülke tarihinde eşine az rastlanır bir doğa olayı olarak kayıtlara geçen bu istilada, on binlerce arı devasa bulutlar oluşturarak şehir merkezlerine indi. Günlük yaşamın tamamen durma noktasına geldiği İsrail'de, yetkililer sivil ve askeri alanlardaki "arı alarmının" ciddiyetini koruduğunu ifade ediyor. Uzman ekiplerin, dev sürüleri yerleşim yerlerinden ve stratejik askeri üslerden uzaklaştırmak için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.

EKOLOJİK DENGE SİNYAL VERİYOR

Yaşanan bu olağan dışı hareketliliğin nedenleri üzerinde duran bilim insanları, ani iklim değişikliklerini ve ekolojik dengedeki ciddi bozulmaları işaret ediyor. Normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu devasa hareketliliğin, doğadaki bozulmanın bir sonucu olup olmadığı araştırılıyor.