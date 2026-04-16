Son Dakika | Trump: Lübnan ve İsrail yarın görüşecek

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail'in potansiyel ateşkes görüşmeleri kapsamında yarın müzakereye başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun bir süre geçti, yaklaşık 34 yıl. Bu görüşme yarın gerçekleşecek” diye yazdı.

ABD İLE LÜBNAN HÜKÜMETİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bu açıklama, salı günü Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ev sahipliğinde, Lübnan Büyükelçisi Nada Hamadeh ile İsrail Büyükelçisi Yechiel Leiter arasında, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Michael Needham ve ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz'ın da katıldığı bir toplantının ardından geldi.

Ancak, Lübnan hükümetinin katıldığı görüşmede Hizbullah ayrıyeten temsil edilmedi.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA LÜBNAN TALEBİ

Trump geçen hafta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Lübnan'a yönelik saldırıları azaltmasını istediğini ve İsrail'in operasyonlarını “azaltacağı” söylendiğini belirtti.

İSRAİL’İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail, Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, 2 Mart'ta Hizbullah'ın sınır ötesi saldırısının ardından Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdü.

Lübnan sağlık yetkilileri, mart ayından bu yana 2.000'den fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

