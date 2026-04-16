Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının annesi serbest bırakıldı

Son dakika... Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin dün gözaltına alınan annesi serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin öğretmen annesi P.P.M. dün gözaltına alınmıştı.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre, anne serbest bırakıldı.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U. M. ise tutuklanmıştı.

1 ÖĞRETMEN 9 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Dün gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen 9 çocuk hayatını kaybetti. Okul saldırısında; Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Yusuf Tarık Gül (11), Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör yaşamını yitirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

