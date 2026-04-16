GKRY’den Kıbrıs’ta provokasyon! Türk polisi ile BM askeri karşı karşıya geldi

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde yer alan ara bölgede yer alan, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı tek yer olan Pile köyünde, geçtiğimiz gün taraflar arasında gerilim yaşandı. Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına yönelik girişimi, Türk polisi ve BM Barış Gücü unsurlarını karşı karşıya getirdi.

İsrail ve Yunanistan'ın Ege ve Kıbrıs planı ortaya çıktı! "Açık bir savaş sebebidir"

VETERİNER KRİZİ YAŞANDI!

Pile köyünde yaşayan Türklerin köy dışında KKTC topraklarında kalan 6 ağılı bulunurken Rum yönetimi Güney Kıbrıs’taki yaygın şap hastalığını öne sürerek Türk köylülerin sınıra bitişik ancak KKTC topraklarındaki Beyarmudu Belediyesi sınırları içinde bulunan ve ‘Çayhan düzlüğü’ diye de adlandırılan bölgedeki ağılları denetlemek istedi.

Rum yönetiminin Türk tarafına veteriner göndermek istemesi çıkan krizin ilk adımı oldu.

BM ASKERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ!

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, sınırın sıfır noktasına seyyar kontrol merkezi kuran ve Türkiye bayrağı asan KKTC polisi Rum veterinerleri, yetkileri ve izinleri bulunmadığı gerekçesiyle KKTC’ye sokulmadı.

Rumlar, Pileli köylülerin ağıllardan elde ettiği sütleri Rum tarafına sattığını ifade ederek denetleme yapmakta ısrar etti. Rum yönetimi, hayvanları aşılama gerekçesiyle Barış Gücü’nden yardım isterken BM, kendi haritalarında bölgenin statüsünü belirleyen bir sınır bulunmaması nedeniyle ‘ihtilaflı bölge’ iddiasıyla Rumlara destek verdi ve bölgeye Barış Gücü askerlerini gönderdi.

KKTC’de hayat pahalılığı protestosu! Eylemciler Meclis'e girdi, polis biber gazı kullandı

TÜRK ZIRHLILARINI TANK DİYE DUYURDULAR!

Adada BM güçlerinin sözcülüğünü yapan Alim Sıddıki, Rum medyasında yer alan “15 Türk tankı Pile sınırında hareketlendi’ haberlerini yalanladı. Sıddıki, “BM olarak biz tank ya da başka bir zırhlı araç görmedik, BM ile Türk askeri arasında da çatışma çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Sıddıki, alaylı bir dille Rum medyasının sınırda gördüğü cipleri tank zannetmiş olabileceğini belirterek “Bölgede sadece Türklere ait SUV tipi araçlar var. Bu araçlar da zaten Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgenin dışında park etmiş duruyor” dedi.