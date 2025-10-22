İsmail Saymaz duyurmuştu, ÖSYM'den iddialara ilişkin yanıt: Adayın sorumluluğunda

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, “Kim bu, üniversite tercihlerini değiştiren el?” başlıklı yazısıyla İzmir’de yaşayan C.Ş. adlı bir öğrenci üzerinden üniversite tercih sisteminde yaşanan olası bir skandalı ortaya çıkardı.

Bazı öğrenciler, üniversite tercih listelerinin değiştirildiği ya da tamamen silindiği gibi durumlar üzerine savcılığa başvurdu.

Saymaz'ın gündeme taşıdığı haber sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) basın açıklaması yayımladı. ÖSYM, bilgilerin güvenli şekilde saklandığını ve kurumdan kaynaklı olmadığını belirtti.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler yer almaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."