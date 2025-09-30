İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama

İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Yayınlanma:
Konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlanarak sevenlerini korkutan sosyolog İsmail Beşikçi'den iyi haber geldi.

Diyarbakır'da katıldığı Amed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaparken beyin kanaması geçiren yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi'nin tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

TEDAVİSİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

İsmail Beşikçi’nin sağlık durumuna ilişkin Mezopotamya Ajansı'na bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. Ülgen, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"İsmail hocadan iyi haberler vermeye devam ediyoruz. Sabahki Nöroloji muayenesinde, hafıza, konuşma ve bedenini kullanma becerisinde ilerleme var. Sağ ayağını da hafif kımıldatabiliyor. Yoğun bakımda hafif fizyoterapiye de başlanmış. Sadece idrar sondasındaki probleme bağlı bazı kan değerleri (üre, kreatinin) yükselmiş. Üroloji konsültasyon ve tedaviye başlanmış. Bu açıdan bugünü de yoğun bakımda kalacak. Özel odaya alınma süreci öncesi hazırlıkların yapılması gerekiyor. Gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz."

FESTİVAL SIRASINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Beşikçi, 27 Eylül'de katıldığı 9’uncu Amed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaptığı esnada aniden rahatsızlanmış ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Beşikçi, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyordu.

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

Akademisyen, yazar ve sosyolog kimliğiyle tanınan İsmail Beşikçi, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. “Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” başlıklı doktora teziyle tanındı.

12 Mart 1971 askeri müdahalesinin ardından, Marksist propaganda yaptığı iddiasıyla üniversitedeki görevine son verildi ve hakkında davalar açıldı. Özellikle Kürt sorunu üzerine yaptığı çalışmalar ve kaleme aldığı yazılar nedeniyle hayatı boyunca baskılarla karşılaştı. Bu süreçte sekiz kez cezaevine giren ve toplam 17 yıl hapis yatan Beşikçi hakkında, 1999 yılına kadar süren davalar neticesinde 100 yılı aşkın hapis cezası verildi. Yayımladığı 36 kitaptan 32’si Türkiye’de toplatıldı.

"Sarı Hoca" lakabıyla da bilinen Beşikçi, çalışmalarında bilimin özgürlüğünü ve düşünce özgürlüğünü savunmuş; Doğu Anadolu'nun toplumsal yapısı, zorunlu iskân politikaları ve resmi tarih anlayışı gibi konulara odaklanmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

