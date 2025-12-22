İşlediği cinayetten 7 yıl sonra serada yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda; bundan 7 yıl önce Diyarbakır'da işlenen cinayet nedeni ile 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan M.T. isimli şahsın Antalya Kumluca da bir sera bahçesinde JASAT ekipleri tarafından yakalandığını duyurdu:

"Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT’ımız tarafından yakalandı."

Senenin sonuna doğru gelinirken bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı olan 188 bin şahsın yakalandığı duyuruldu:

"Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik."

Yerlikaya'nın operasyonun detaylarını da anlattığı paylaşımı şu şekilde:

Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT’ımız tarafından yakalandı.



Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda… pic.twitter.com/sAn2GXGMEx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2025