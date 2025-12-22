İşlediği cinayetten 7 yıl sonra serada yakalandı

İşlediği cinayetten 7 yıl sonra serada yakalandı
Bundan 7 sene önce Diyarbakır'da bir cinayet işleyen ve 34 sene hapis cezası alan bir şahıs Antalya'nın Kumluca ilçesinde serada yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda; bundan 7 yıl önce Diyarbakır'da işlenen cinayet nedeni ile 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan M.T. isimli şahsın Antalya Kumluca da bir sera bahçesinde JASAT ekipleri tarafından yakalandığını duyurdu:

  • "Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT’ımız tarafından yakalandı."

Senenin sonuna doğru gelinirken bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı olan 188 bin şahsın yakalandığı duyuruldu:

  • "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik."

Yerlikaya'nın operasyonun detaylarını da anlattığı paylaşımı şu şekilde:

Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz.

Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

M.T.’nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği,
Zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve
Saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

JASAT’ımız yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

