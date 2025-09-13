İSKİ'nin dijital dönüşümü dünya sahnesinde: "SmartWater360" projesi finalde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentsel su hizmetlerinde gerçekleştirdiği SmartWater360 Dijital Dönüşüm Projesi ile teknoloji dünyasının en prestijli organizasyonlarından sayılan “Gartner Eye on Innovation Awards for Government” yarışmasında finale kaldı. İSKİ'nin bu projesi, Türkiye genelinde kamu kurumlarının dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük ediyor

HIZLI VE GÜVENLİ HİZMET

İSKİ’nin “SmartWater360” projesi; yapay zekâ, IoT ve robotik süreç otomasyonu gibi ileri teknolojilerin su yönetiminde nasıl etkin kullanılabileceğini ortaya koydu. Dijital fatura, e-Şube ve biyometrik imza gibi yenilikler vatandaşlara hızlı ve güvenli hizmet sunarken; akıllı sayaçlar ve yapay zekâ destekli sistemler sayesinde su tüketim tahminleri yapılabiliyor, arıza süreçlerine çok daha kısa sürede müdahale edilebiliyor. Bu sayede arıza müdahale süresi 24 saatten 5 saate indi, veri transferi ve işlem hızlarında ciddi artışlar sağlandı.

"İSKİ'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM"

İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen, dijital dönüşümün yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir vizyon olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Son 5 yılda attığımız adımlarla İSKİ’yi yalnızca bir altyapı kurumu değil aynı zamanda bir teknoloji kurumu haline getirdik. Şimdi bu yolculuğu daha da ileri taşıyoruz. Teknoloji, sınırlarını hayal gücümüzün belirlediği her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyor. Henüz yolun başında olduğumuzu görüyoruz. Dijital dönüşümün hayatımıza tam anlamıyla entegre edilmesi; ihtiyaç duyulan becerilere anında ulaşabilme, iklim değişikliğiyle mücadele, teknolojik farkındalık ve kültür seviyesinin artması gibi birçok faydayı beraberinde getirecek. Bu da toplumsal refahın yükselmesine doğrudan katkı sağlayacak.

Gartner’ın ödüllerinde finale kalmamız, bu vizyonu daha da ileri taşımamız için bize güçlü bir motivasyon oldu. Finalde de birinciliği kazanacağımıza inanıyorum."

KÜRESEL BİR PRESTİJ

Dünya genelinde teknoloji trendleri, inovasyon ve pazar analizleri konusunda otorite kabul edilen Gartner, her yıl düzenlediği “Eye on Innovation Awards for Government” yarışmasıyla kamu kurumlarının en yenilikçi ve etkili projelerini değerlendiriyor.

Yarışmada ödül sonuçları ise kasım ayında açıklanacak.