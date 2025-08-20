İSKİ yarışmasında ödül günü: Dünya Sinema Günü’nde açıklanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması”nın jüri üyelerini açıkladı. Kazananlar, 14 Kasım Dünya Sinema Günü’nde İSKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

İSKİ “Suyun Hafızası” Kısa Film Yarışması'nın kazananları 14 Kasım Dünya Sinema Günü’nde açıklanacak

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma, bu yıl “Su Kaynaklarının Korunması - İlk Damladan Sonsuzluğa” temasıyla gerçekleştiriliyor. Yarışma, sürdürülebilir su kullanımı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı ve gençleri suyun yaşam döngüsünü sanatsal bir bakışla anlatmaya davet etmeyi amaçlıyor.

JÜRİ ÜYELERİNDE KİMLER VAR?

Yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Jüride ayrıca oyuncular Bennu Yıldırımlar ve Nazan Kesal, sanat yönetmeni Natali Yeres, akademisyen İlkay Nişancı, yönetmen Mesut Gengeç ve İSKİ Kurumsal Gelişim Şube Müdürü Ayten Bostancı yer alıyor.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Kazananların açıklanacağı törende dereceye giren katılımcılara jüri üyeleri tarafından ödülleri takdim edilecek. Yarışmada verilecek ödüller şöyle:

- Birincilik Ödülü: 100.000 TL

- İkincilik Ödülü: 80.000 TL

- Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

- Jüri Özel Ödülü & İSKİ Özel Ödülü: 50.000 TL

“SUYUN HAFIZASI” KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU

İSKİ’nin 2022 yılında hayata geçirdiği “Suyun Hafızası” kültür ve sanat platformu, kısa film yarışmalarının yanı sıra sanatsal etkinlikler ve rehberli gezilerle İstanbulluları suyun tarihi ve önemi konusunda bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Kısa film yarışması, kurumda geleneksel bir etkinliğe dönüşme yolunda ilerliyor.

