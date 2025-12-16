İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy'un ev hapsi bitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında, 26 Nisan tarihinde "ikinci dalga" olarak adlandırılan bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon çerçevesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları da soruşturmaya dahil edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ve TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere Barajı havzasına inşa ettiği yapılara, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderdiği bilinen İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy da bulunuyordu. Emniyetteki dört günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemeye çıkarılan Şanlısoy hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

ELEKTRONİK KELEPÇE ÇIKARILDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre mahkeme, 231 gündür elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulan Adem Şanlısoy’un durumunu yeniden değerlendirerek ev hapsi kararını kaldırdı. Kararın ardından görevliler Şanlısoy’un ikametine giderek elektronik kelepçeyi çıkardı.

"SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMEMİN NEDENİ TOKİ TUTANAĞIDIR"

Adem Şanlısoy, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde İSKİ’ye Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu 1998 yılında memur olarak girdiğini belirterek şu savunmayı yaptı:

"Bizim bu soruşturmayla ilişkilendirilmemizin en önemli nedenlerinden birisi; Sazlıdere içme suyu havzasında TOKİ tarafından yapılmakta olan ve ruhsatsız olan 24 bin konut inşaatı için Havza Mevzuatı gereği tutanak tutarak işlem yapmış olmamdır. Biz kanunsuz işlem yapmadık. Vatandaşların yasa ve mevzuata duydukları saygı kadar TOKİ ve diğer kurumların da en az o kadar saygı duymaları ve bu kanunlara uymaları gerekir."