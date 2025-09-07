İşkence gören maymunun esareti bitti

Operasyon, Avuttepe Mahallesi'nden gelen bir "hayvana kötü muamele" ihbarı üzerine başladı. İhbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vakit kaybetmeden belirtilen adrese giderek duruma müdahale etti. Adreste yapılan kontrolde, kötü koşullarda tutulan maymunun aynı zamanda ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu da tespit edildi.

Zor durumdaki hayvana derhal el koyan jandarma ekipleri, durumu Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

DKMP ekipleri tarafından teslim alınan maymun, ilk olarak detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından, hayatının geri kalanını güven ve huzur içinde geçireceği Tarsus Doğa Parkı'na gönderilmesine karar verildi.

Öte yandan, hem hayvana kötü muamelede bulunan hem de kaçakçılık yapan şüpheli hakkında jandarma tarafından adli işlem başlatıldığı bildirildi.