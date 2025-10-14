IŞİD’e 6 ilde büyük operasyon: 17 gözaltı

IŞİD’e 6 ilde büyük operasyon: 17 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul merkezli 6 ilde, IŞİD’e finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, toplamda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla hakkında MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin raporu incelendi.

TOPLAMDA 42 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ!

Terör örgütü IŞİD’e finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira transfer gerçekleştiren 42 şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli şahıslardan, yurt dışında oldukları tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

tutuklama2.jpg

17 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul merkezli 6 ilde ekipler tarafından operasyon gerçekleştirilirken operasyon sırasında 17 şahıs gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

