IŞİD’e 6 ilde büyük operasyon: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla hakkında MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin raporu incelendi.

6 IŞİD şüphelisi İstanbul'da yakalandı

TOPLAMDA 42 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ!

Terör örgütü IŞİD’e finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira transfer gerçekleştiren 42 şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli şahıslardan, yurt dışında oldukları tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul merkezli 6 ilde ekipler tarafından operasyon gerçekleştirilirken operasyon sırasında 17 şahıs gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.