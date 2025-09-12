IŞİD mağduru Yezidi kardeşler Irak’a gönderilmekten son anda kurtuldu

IŞİD mağduru Yezidi kardeşler Irak’a gönderilmekten son anda kurtuldu
Yayınlanma:
Rheinland-Pfalz Eyalet Entegrasyon Bakanlığı, Bad Kreuznach’ta yaşayan iki kardeşin Irak’a sınır dışı edilmesini son anda iptal etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak kardeşlerin sağlık durumlarının aniden kötüleşmesi gösterildi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Mülteci Konseyi yetkilileri, 30 yaşındaki kadın ve 34 yaşındaki erkek kardeşin Irak’ın Sindschar bölgesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ciddi psikolojik sağlık sorunları yaşadığını ancak hastanede yer bulunmadığı için tedavi göremediklerini bildirdi.

Sağlık raporlarının ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu söyleyen bakanlık yetkilileri bu durumun resmi olarak dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

GER GÖNDERME YASAĞI SONA ERMİŞTİ

Yezidi azınlıktan kadınlar ve reşit olmayanlar için 2024 Ağustos ayına kadar geçerli olan geri gönderme yasağı ise sona ermişti.

"SOYKIRIM MAĞDURLARINI GÖNDERMEK KABUL EDİLEMEZ"

Mülteci Konseyi, Yezidiler için yeni bir geri gönderme yasağı uygulanmasını talep ederek, “Soykırım mağdurlarını geri göndermek kabul edilemez, kişilerin yaşadığı acıyı ciddiye almalı ve siyasi çekişmelerin parçası haline getirmemeli” şeklinde konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

