İşe başlayalı üç gün olmuştu, feci şekilde can verdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinden 17 Ağustos'ta Ortaköy'e gelerek bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak işe başlayan Kaşıkçı, üçüncü iş gününde mesai arkadaşlarıyla birlikte arızalanan kamyon dingilini onarmaya çalıştı. Tamir sırasında başına demir parçası düşen Kaşıkçı ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kaşıkçı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.