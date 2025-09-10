İşçinin üzerine sunta düştü
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) yaralandı. Bacakları kırılan işçi tedavi altına alındı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Olay saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.
Suriye uyruklu İşçi Saadeldin İbrahim S'nin üzerine, çalıştığı mobilya imalathanesinde suntalar devrildi. Bacaklarından yaralanan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacakları kırılan işçi tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)