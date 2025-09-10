İşçinin üzerine sunta düştü

İşçinin üzerine sunta düştü
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) yaralandı. Bacakları kırılan işçi tedavi altına alındı.

Olay saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

Suriye uyruklu İşçi Saadeldin İbrahim S'nin üzerine, çalıştığı mobilya imalathanesinde suntalar devrildi. Bacaklarından yaralanan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacakları kırılan işçi tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
Kediyi tekmeleyen cani yakalandı
Kediyi tekmeleyen cani yakalandı
16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı
16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı