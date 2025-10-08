İşçi "Geçinemiyoruz" diyor ihracatçı 'vade' istiyor

İncir işletmelerinde, ürünlerin ayıklanması ve paketlenmesi gibi zorlu işlerde çalışan kadınlar, aldıkları ücretlerle geçinemediklerini dile getiriyor. Evde tek başına çalıştığını belirten bir kadın işçi, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı yürek burkan bir örnekle anlattı:

"Akşama kadar incir yapıyoruz ama yetmiyor, yetişmiyor. Hayat şartları çok zor. Kocalarımız işsiz, tek maaşla geçinmek imkansız. Çocuğum parası olmadığı için okuldaki sinemaya giremedi."

Başka bir kadın işçi de benzer sorunları yaşadığını ifade ederek, “Çocuğum bir şey istediğinde karşılayamıyorum. Hayat şartları çok ağır. Tek başıma çalışmak zorundayım” dedi.

Yurttaşa bir dokun bin ah işit! Emekli de öğrenci de dertli

İŞLETMECİDEN ÜRETİCİYE: PANİK YAPMAYIN ÜRÜNÜNÜZÜ DEĞERİNDE SATIN

Sektörün içinden bir isim olan incir işletmecisi Birkan Şen ise piyasadaki dalgalanmalara dikkat çekti. Üreticilere, ürünlerini panik yaparak düşük fiyattan elden çıkarmamaları uyarısında bulunan Şen, "Ürünleri değerinde satın, panik yapmayın. Saklayabildikleri kadar ürünlerini doğru koşullarda saklayıp peyderpey (azar azar) satmaları gerekiyor. Düşen piyasadan hiç kimse para kazanamaz” dedi.

"VADE KONUSUNDA ESNEKLİK TANIYIN"

Birkan Şen, ihracatçı firmaların da ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Üreticilere, güvendikleri firmalara ödeme vadeleri konusunda esneklik tanımaları önerisinde bulunan Şen, bu dayanışmanın sektörün geleceği için önemli olduğunu belirtti.

SEKTÖRÜN KANAYAN YARASI: TAĞŞİŞ VE KALİTESİZLİK

Şen, Aydın incirinin marka değerine zarar veren önemli bir soruna da dikkat çekti. Şehir dışından getirilen daha düşük kaliteli incirlerin, Aydın inciriyle karıştırılarak piyasaya sürülmesinin sektöre büyük zarar verdiğini belirten Şen, işletmelerin bu yola tevessül etmemesi ve kaliteli ürün satmayı ilke edinmesi gerektiğini vurguladı.

Kaliteyi artırmak için pratik önerilerde de bulunan Şen, özellikle kanserojen bir madde olan aflatoksinli ürünlerin tespitini kolaylaştırmak için mor ışıklı lambaların kullanılmasını ve incir seçiminde çalışan personelin alanında uzman ve profesyonel kişilerden oluşması gerektiğini söyledi.