İş yerine silahlı saldırı: Enişte ve kayınbirader hayatını kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde Suat İshakoğlu Caddesi'nde bulunan, Halit Taşdemir isimli kişiye ait bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateşte kurşunlar o sırada iş yerinde bulunan Taşdemir ve eniştesi olduğu öğrenilen Türkmen Özkan'a isabet etti.

İŞ YERİ SAHİBİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah sesini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde Taşdemir hayatını kaybettiği, eniştesi Özkan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi.

Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada tedavi altına alınan Özkan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kimliğini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.