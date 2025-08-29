İş yerine kurşun yağdırmışlardı: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrası polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında R.Ç. (30) ve M.Ç. (53) gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çat Yolu Caddesi’nde 26 Ağustos’ta gerçekleşen saldırıda, iş yerinin yanı sıra üst katta bulunan evin camları da kurşunların hedefi olduğu ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

