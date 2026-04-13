İş yeri kurşunlanan adam "Eşimin sevgilisi yaptı" dedi

İstanbul Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde 6 Kasım Perşembe günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırının ardından şok bir iddia ortaya atıldı. İş yerine düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ifadesi alınan iş yeri sahibi olayın basit bir asayiş vakası olmadığını savundu. İş yeri sahibi, dükkanının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği şahıs tarafından kurşunlatıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

PLAKASIZ MOTOSİKLETLE KAÇTI

İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın izini kaybettirmek için profesyonel bir yöntem izlediğini tespit etti. Şüphelinin saldırı sırasında plakasız motosiklet kullandığı ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarından bu şekilde geçerek kimliğini gizlemeye çalıştığı belirlendi. Kaçış sırasında ise sürekli güzergah değiştirerek karmaşık bir rota çizdiği anlaşıldı.

130 KAMERA ADIM ADIM İNCELENDİ

Saldırganın izini süren polis ekipleri, bölgedeki toplam 130 güvenlik kamerasını saniye saniye incelemeye aldı. İncelemelerde şüphelinin; Aytekin Sokak, Ulubaş Caddesi, Eski Büyükdere Caddesi güzergahından gelip, saldırı sonrası Seçilmiş Sokak, Halil Rahman Caddesi, Barbaros Caddesi ve Cendere Caddesi üzerinden TEM Otoyolu'na çıktığı görüldü. Kaçışını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade ve Sarıyer hattında sürdüren şüpheli, her adımda polis takibindeydi.

KASKINI ÇIKARDI, YAKAYI ELE VERDİ

Günlerce süren kamera takibi, Bağcılar'daki bir akaryakıt istasyonunda sonuç verdi. Motosikletine yakıt almak için istasyona giren şüphelinin, markete girmek için kaskını çıkarmasıyla yüzü net bir şekilde tespit edildi. Bu görüntüler üzerinden yapılan teknik çalışmada şüphelinin 21 yaşındaki Hüseyin Ü. olduğu ve kullandığı motosikletin gerçek plakasının 34 BFB 280 olduğu belirlendi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Hüseyin Ü., emniyetteki işlemlerinde susma hakkını kullandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yeri sahibinin "Eşimin sevgilisi yaptırdı" iddiasına ilişkin soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. (DHA)